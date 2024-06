A incrível inauguração do voo entre SC e o Panamá Diante do evento do voo inaugural da linha entre Santa Catarina e o Panamá, o governador Jorginho Mello (PL) deu uma sagaz e bem...

ND Mais|Do R7 28/06/2024 - 11h24 (Atualizado em 28/06/2024 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share