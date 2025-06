A indefinição no ataque do Avaí Avaí sofre com a falta de um parceiro para Cléber; atacantes do Leão não se firmam na equipe ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 07h16 ) twitter

Alef Manga, Hygor, Emerson Ramon, Thayllon… Mesmo com um dos ataques mais positivos da Série B (2° melhor ao lado do Novorizontino, com 17 gols), o Avaí tem sofrido com a falta de um jogador que complemente as características de Cléber, que vem sendo unanimidade no ataque Azurra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação do ataque do Avaí!

