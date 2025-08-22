‘A indústria quer menos imposto e mais infraestrutura’, diz novo presidente da Fiesc Gilberto Seleme assume a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina nesta sexta-feira (22) ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Há mais de 40 anos no associativismo, quase quatro décadas na Fiesc, sendo os últimos sete anos como vice-presidente estadual, o engenheiro civil Gilberto Seleme, 70 anos, toma posse hoje como novo presidente da Fiesc. Ele vai suceder Mario Cezar de Aguiar após participar da diretoria nas últimas gestões da entidade que representa os industriais do Estado, a partir desta sexta-feira (22).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos planos do novo presidente da Fiesc!

Leia Mais em ND Mais:

Torcida do Figueirense tem a chance de quebrar recorde de público na Série C

O que é ‘jogo de planilhas’, prática que apontou fraude em licitação da prefeitura de Palhoça

Destino trágico: quais as causas e os impactos da mortandade de pinguins registrada em SC