Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘A indústria quer menos imposto e mais infraestrutura’, diz novo presidente da Fiesc

Gilberto Seleme assume a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina nesta sexta-feira (22)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Há mais de 40 anos no associativismo, quase quatro décadas na Fiesc, sendo os últimos sete anos como vice-presidente estadual, o engenheiro civil Gilberto Seleme, 70 anos, toma posse hoje como novo presidente da Fiesc. Ele vai suceder Mario Cezar de Aguiar após participar da diretoria nas últimas gestões da entidade que representa os industriais do Estado, a partir desta sexta-feira (22).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos planos do novo presidente da Fiesc!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.