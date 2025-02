A insegurança gerada pelos ‘gatos’ em Florianópolis Moradores de uma comunidade no bairro José Mendes, que faz limite com o Morro do Mocotó, em Florianópolis, estão preocupados com a... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h47 ) twitter

Moradores do bairro José Mendes, área central de Florianópolis, estão preocupados com as quedas frequentes de energia elétrica. Ao questionarem a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), ouviram que está relacionado à quantidade de “gatos” na região.

Saiba mais sobre essa situação preocupante e suas implicações na vida dos moradores

