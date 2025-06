A média de público do Avaí nas 6 primeiras rodadas Mesmo com boa campanha no início da Série B 2025, Avaí tem levado poucos torcedores ao estádio ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 08h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 08h37 ) twitter

O Avaí segue invicto jogando em casa na Série B 2025. Foram seis jogos até então, com quatro vitórias e dois empates. 14 dos 19 pontos conquistados pela equipe foram sob seus domínios, ou seja, 73% da campanha positiva do Avaí foi na Ressacada. Diferente de outros anos, o estádio do Leão voltou a ser um ponto forte da equipe, mas algo tem chamado a atenção: a baixa presença de público mesmo com os resultados dentro de campo sendo diferentes neste início de temporada.

Para entender melhor essa situação e descobrir os motivos da baixa presença de torcedores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

