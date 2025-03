A perigosa negligência no Contorno Viário da Grande Florianópolis Contorno Viário da Grande Florianópolis foi inaugurado em agosto de 2024; municípios cortados pelo traçado ainda não se protegeram... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h47 ) twitter

O Contorno Viário da Grande Florianópolis foi inaugurado em agosto de 2024. Antes da entrega da obra que se arrastou por 12 anos, pairava a preocupação, a médio e longo prazo, acerca dos riscos que os municípios que são cortados pelo traçado, assumem ao não delimitar áreas edificantes nas imediações.

Para entender melhor os riscos e as implicações dessa negligência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

