A preguiça que me consome… Imagine-se tomando um café, folheando as páginas do jornal e se deparando com histórias que tocam o coração e provocam a mente; confira... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 14h47

Caro (a) leitor (a), Você já sentiu aquela preguiça que não tem a ver com cansaço, mas sim com uma espécie de exaustão seletiva? Aquela falta de vontade que brota quando você percebe que a conversa não vai a lugar nenhum, que a festa não tem nem um sofá para sentar ou que a próxima decisão envolve lidar com gente chata? Pois bem, se a preguiça fosse um pecado, acredito que estaria condenada.

Saiba mais sobre como a preguiça pode ser uma virtude disfarçada e suas implicações na vida moderna, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

