A primeira das seis finais do Figueirense na Série C Entrando na reta final da competição, Figueirense tem se complicado nas próprias atuações buscando uma das vagas no G-8 da Série C ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Figueirense entra em campo às 16h30 do próximo domingo no estádio Orlando Scarpelli e busca uma vitória para seguir com chances matemáticas de conquistar uma das vagas na segunda fase da Série C. Diante do Anápolis, o Furacão do Estreito tem a missão de fazer os três pontos para ao mesmo tempo em que se distancia do Z-4, consiga também a aproximação no grupo dos oito primeiros colocados da competição.

Não perca os detalhes dessa partida crucial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Atleta de Florianópolis vai representar o Brasil no mundial de Remo na Lituânia

Avaí toma virada do Remo, amplia sequência para 4 jogos sem vitória e vê G-4 se afastar

Autor em coma: qual o estado das cinco vítimas do incêndio em shopping de Florianópolis