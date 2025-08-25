A rede que não depende de Wi-Fi: SC cria solução para comunicação em desastres naturais
Rede de radioamador não depende de infraestrutura complexa e visa ser solução quando comunicações via celular forem afetadas em desastres...
O Governo de Santa Catarina oficializou a criação da REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores). A medida busca garantir um sistema de comunicação alternativo e resiliente durante situações de desastre, quando os meios convencionais, como telefonia e internet, ficam indisponíveis.
O Governo de Santa Catarina oficializou a criação da REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores). A medida busca garantir um sistema de comunicação alternativo e resiliente durante situações de desastre, quando os meios convencionais, como telefonia e internet, ficam indisponíveis.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a comunicação em situações de emergência no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a comunicação em situações de emergência no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: