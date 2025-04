A reinvenção da indústria carbonífera: SC se destaca em pesquisas que utilizam cinzas de carvão Estudos desenvolvidos no sul do estado podem integrar um centro brasileiro que visa projetar a fabricação de fertilizantes nacionais... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É pelos trilhos do trem que o carvão extraído das minas do Sul do estado chega até a termoelétrica em Capivari de Baixo. No local, a queima do mineral produz energia elétrica há quase 60 anos, sendo até hoje uma importante geradora, não só para Santa Catarina como para todo país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a indústria carbonífera está se reinventando!

Leia Mais em ND Mais:

Em média, nove postes são atingidos por acidentes todos os dias em SC; veja ranking de cidades

Vereadores levam 45 segundos para aprovar projeto que cria 101 cargos em Palhoça

Serviços de saúde e educação de Blumenau serão afetados durante assembleia de servidores