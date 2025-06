‘A situação é séria’: infestação de escorpiões-amarelos em cidade de SC já soma 92 registros Aumento expressivo do aparecimento da espécie traz alerta para Braço do Norte ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h17 ) twitter

Em uma nova varredura, realizada no último dia 3 de junho, a Prefeitura de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, por meio da Vigilância Epidemiológica, encontrou mais 30 escorpiões-amarelos, da espécie Tityus serrulatus, no bairro Santa Luzia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender a gravidade da situação e as medidas que estão sendo tomadas.

