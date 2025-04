A solução para a vulnerabilidade do Morro dos Cavalos sequer existe O mais próximo de um desfecho passa pela renegociação do contrato entre Arteris Litoral Sul e o Governo Federal; não há certeza nem... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 07/04/2025 - 05h05 ) twitter

Passa pela renegociação do vínculo entre Arteris Litoral Sul e Governo Federal o futuro do Morro dos Cavalos. De maneira prática, não indicação que saia a repactuação do contrato com a concessionária que, atualmente, é responsável pelo trecho Norte da BR-101, em Santa Catarina.

Saiba mais sobre a situação crítica do Morro dos Cavalos e as possíveis soluções consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

