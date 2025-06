A tentativa de resgatar preso com helicóptero que terminou em mortes e explosão em SC Em 2018, criminosos sequestraram aeronave para resgatar traficante com cadeirinha de alpinismo em Joinville; plano fracassou, três... ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 19h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 19h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Sete anos após a tentativa de resgate de um detento na Penitenciária Industrial de Joinville, no Norte catarinense, o caso ainda chama atenção pela ousadia do plano, que terminou com três mortos.

Para saber mais sobre esse caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pedido de vistas suspende votação da mudança de nome do campus da UFSC

Londrina x Figueirense: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão na Série C

Em casa irregular, homem mantinha cachorro em maus-tratos em Joinville