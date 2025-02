Abastecimento de água em Chapecó deve ser normalizado até domingo A adutora de um dos principais reservatórios de Chapecó sofreu um deslocamento durante uma obra particular, afetando o abastecimento... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O abastecimento de água em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, deve ser totalmente normalizado até domingo (2), depois que um acidente afetou a adutora de um dos principais reservatórios, no bairro São Cristóvão, na madrugada desta sexta-feira (31).

Para mais detalhes sobre a situação do abastecimento e as recomendações da Casan, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fim do trânsito? Ferry boat planeja nova rampa de acesso entre Itajaí e Navegantes

Caminhoneiro é multado por dirigir 18h sem descansar e sob efeito de cocaína em SC

Crise? Saiba por que o Brasil tem o juro real mais alto do mundo e superou Argentina no ranking