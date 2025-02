Abastecimento de água está recuperado na maior parte de Chapecó, diz Casan Uma adutora de um dos principais reservatórios de água da cidade rompeu na sexta-feira (31) e causou transtornos no município; segundo... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h47 ) twitter

Uma adutora de água de um dos principais reservatórios de Chapecó rompeu na sexta-feira (31) e causou transtornos para moradores de diversos bairros do município, localizado no Oeste de Santa Catarina, principalmente pela falta de abastecimento.

Para mais detalhes sobre a situação do abastecimento em Chapecó, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

