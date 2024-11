Abastecimento de água pode ser impactado em Blumenau devido a obra em estação de tratamento Abastecimento de água pode ser impactado em Blumenau devido a obra em estação de tratamento ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torneira

Nesta terça-feira (5), a ETA 3 (Estação de Tratamento de Água) será totalmente paralisada em virtude de uma obra. Ao todo, 11 bairros podem ser afetados pela intermitência no abastecimento de água em Blumenau.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os impactos e recomendações do Samae.

Leia Mais em ND Mais:

Funcionário mais longevo do Criciúma morre aos 86 anos

VÍDEO: Motorista invade e destrói concessionária de Itajaí

Assalto a banco mobiliza polícia em pequena cidade de Santa Catarina