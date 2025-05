Aberta a temporada de pesca da tainha no Litoral de SC; veja de qual cidade foi primeiro lanço Pesca da tainha é reconhecida como um patrimônio cultural de Santa Catarina; temporada inicia nesta quinta-feira (01) ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 04h59 ) twitter

Na manhã desta quinta-feira (01), no Dia dos Trabalhadores, o primeiro lanço de tainha foi registrado no Litoral Norte de Santa Catarina. A pesca aconteceu na cidade de Bombinhas e 265 peixes foram capturados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a temporada de pesca!

