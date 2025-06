Abertura da ExpoSuper 2025 destaca a força do setor supermercadista A ExpoSuper 2025 acontece em Balneário Camboriú e deve movimentar 25 mil pessoas e cerca de R$ 1 bilhão em negócios ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h36 ) twitter

Com o objetivo de promover conhecimento, negociações e conhecimento, a 36ª edição da ExpoSuper, promovida pela Acats (Associação Catarinense de Supermercados), começou nesta segunda-feira (16), em Balneário Camboriú. O evento, que segue até esta quarta (18), no Expocentro, é considerado o maior encontro de negócios do varejo alimentar em Santa Catarina e deve movimentar 25 mil pessoas e cerca de R$ 1 bilhão em negócios.

