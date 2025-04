Abertura de empresas em SC bate recorde no 1º trimestre e alcança maior patamar da história No primeiro trimestre de 2025, abertura de empresas em SC cresceu 31%, de acordo com a Jucesc ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 22h25 ) twitter

A abertura de empresas em Santa Catarina cresceu 31% no primeiro trimestre de 2025 e bateu um recorde histórico no empreendedorismo estadual. Enquanto nos primeiros três meses de 2024 o saldo foi positivo em 32.169 empresas, neste ano o valor saltou para 42.453. O resultado é o maior para o período desde o início da série histórica calculada pela Jucesc (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre esse crescimento impressionante!

