Abono salarial Pis/Pasep 2025 está disponível para consulta; confira datas e quem recebe Pagamento inicia no dia 17 de fevereiro para trabalhadores das iniciativas pública e privada que atendem ao requisito do programa ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h07 )

A Caixa Econômica Federal liberou, nesta quarta-feira (5), a consulta do abono salarial Pis/Pasep 2025. O cronograma de pagamentos começa no dia 17 de fevereiro para trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep). O calendário foi definido pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) ainda em dezembro de 2024.

Saiba mais sobre as datas e quem tem direito ao benefício consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

