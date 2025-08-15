Logo R7.com
Abordagem da PM e ida à restaurante: o que se sabe sobre o assassinato de gaúcho em SC

Vítima de 29 anos foi morta a tiros na cidade de Balneário Arroio do Silva, na região do Vale do Araranguá

ND Mais|Do R7

Foi identificado o gaúcho assassinado a tiros em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina. A vítima é Everaldo da Conceição Silva dos Santos, 29 anos, natural de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (13), no bairro Jardim Atlântico.

