Abrigo, cobertores e roupinhas de frio: saiba como proteger seus pets durante o inverno

ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h35 )

Com a chegada das baixas temperaturas, a Dibea (Diretoria de Bem-Estar Animal) estadual reforçou a importância de cuidados especiais com pets no inverno. A recomendação é manter os animais domésticos longe de correntes de ar e umidade, com abrigos protegidos e cobertores adequados.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como garantir o bem-estar dos seus pets durante o inverno!

