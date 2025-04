Abril laranja: SC reforça campanha de prevenção contra a crueldade animal A Diretoria de Bem-Estar Animal Estadual do Semae promete combater a crueldade animal e conscientizar a população do estado ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para marcar e conscientizar a população de Santa Catarina sobre o Abril Laranja, a Diretoria de Bem-Estar Animal do Semae (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde) se prepara para intensificar ações de proteção aos animais e combater a crueldade animal.

Saiba mais sobre essa importante mobilização e as ações que estão sendo implementadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Curandeiro’ suspeito de estuprar mulheres em sessões espirituais é preso em MG

Decisão judicial suspende processo de impeachment contra vice-prefeito de Lages

Atentado em escola: o que se sabe sobre professora esfaqueada por alunos no RS