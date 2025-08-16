Abusava de amigas da filha: homem é condenado a 132 anos por estupro de cinco crianças em SC
Segundo o MPSC, os crimes ocorreram ao longo de 10 anos no Oeste catarinense, cujo nome foi mantido em sigilo para preservar a identidade...
Um homem foi condenado a 132 anos, três meses e seis dias de prisão, em regime inicial fechado, por cometer crimes sexuais contra cinco crianças. Os abusos ocorreram entre 2012 e 2022 em um município do Oeste do estado. A decisão foi proferida pela Justiça após denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e inclui os crimes de estupro de vulnerável, assédio e constrangimento com fins sexuais.
