Abuso em creche de Florianópolis: ex-diretor teria omitido o caso, diz prefeitura Em nova versão sobre os fatos, Prefeitura de Florianópolis aponta que diretor exonerado sabia da denúncia desde fevereiro, motivo da... ND Mais|Do R7 06/07/2025 - 05h55 (Atualizado em 06/07/2025 - 05h55 ) twitter

ND Mais

A Prefeitura de Florianópolis informou neste sábado (5) que a exoneração do diretor do NEIM (Núcleo de Educação Infantil Municipal) Nossa Senhora de Lurdes ocorreu por suposta omissão diante de uma denúncia de abuso feita meses antes do caso vir a público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

