‘Acampando’: pai e filho estrangeiros desaparecidos são encontrados em SC Pai e filho desaparecidos foram encontrados em área de mata 5 dias após sumirem ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 04h36 (Atualizado em 03/09/2025 - 04h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos por volta das 14h30 desta terça-feira (2), em Balneário Camboriú. Mark Alexander Cummings Rogers, um americano de 48 anos, e seu filho Duncan Edward Castrillo, um nicaraguense de 13 anos, foram vistos pela última vez na última quinta-feira (28).

Para mais detalhes sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Obra em elevado entre BRs 282 e 158 chegam a 70% e prometem dar fim ao ‘palco das mortes’ em SC

Caso Moisés: mãe e padrasto são denunciados por homicídio duplamente qualificado em SC

Condenado por estuprar a sobrinha de 5 anos é preso durante operação da PF em SC