‘Acampando’: pai e filho estrangeiros desaparecidos são encontrados em SC

Pai e filho desaparecidos foram encontrados em área de mata 5 dias após sumirem

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos por volta das 14h30 desta terça-feira (2), em Balneário Camboriú. Mark Alexander Cummings Rogers, um americano de 48 anos, e seu filho Duncan Edward Castrillo, um nicaraguense de 13 anos, foram vistos pela última vez na última quinta-feira (28).

