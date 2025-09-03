‘Acampando’: pai e filho estrangeiros desaparecidos são encontrados em SC
Pai e filho desaparecidos foram encontrados em área de mata 5 dias após sumirem
O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos por volta das 14h30 desta terça-feira (2), em Balneário Camboriú. Mark Alexander Cummings Rogers, um americano de 48 anos, e seu filho Duncan Edward Castrillo, um nicaraguense de 13 anos, foram vistos pela última vez na última quinta-feira (28).
