Ação rápida de moradores controla incêndio em apartamento em São José Por volta da 1h, um prédio residencial em São José pegou fogo; corpo de bombeiros reconhece que ação de moradores foi importante para... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na madrugada desta segunda-feira (27), um incêndio atingiu um apartamento em São José, no bairro Forquilinhas. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, por volta da 1h da manhã, moradores do prédio residencial usaram extintores para conter as chamas.

Para mais detalhes sobre essa ação heroica e os desdobramentos do incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense deu “xeque-mate” no clássico contra o Avaí

Idoso de 77 anos morre após ser arremessado de carro em São Lourenço do Oeste

Bebê engasgada é salva por policial militar no Sul de SC