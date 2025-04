Acidente com BMW mata empresário em evento de carros de luxo na Embraer Wilson Coelho Neto recebeu atendimento médico em uma UTI móvel, mas não resistiu e morreu no local do acidente ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 04h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 04h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O empresário Wilson Coelho Neto, de 48 anos, morreu neste sábado (26) em um acidente com uma BMW durante o evento “Driver Top Speed 2025”, uma competição amadora de carros esportivos de luxo realizada no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes deste trágico acidente e a competição envolvida.

Leia Mais em ND Mais:

Professores e servidores públicos recebem reajuste salarial em Penha

Filha de ex-prefeito de SC morreu atropelada enquanto ajudava noivo a trocar pneu

Prints revelam assédio de professor a alunas com relatos de sexo e toques