Acidente com cinco veículos bloqueia BR-101 em Joinville e causa fila na rodovia O acidente aconteceu por volta das 18h50 no km 27,2 da rodovia, no sentido Porto Alegre. ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 08h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma colisão envolvendo três carretas e dois carros interditou totalmente a pista Sul da BR-101 em Joinville, no Norte de Santa Catarina, no fim da tarde desta quinta-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 18h50 no km 27,2 da rodovia, no sentido Porto Alegre. Segundo informações da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, equipes foram acionadas para atendimento e o tráfego foi desviado para a via marginal. Até as 19h30, o congestionamento já chegava a 4 quilômetros.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Colégio de Balneário Camboriú é punido por propaganda enganosa de aprovados na UFSC

Empresários devem pagar R$ 2 milhões após se apropriarem de ICMS em SC

Trânsito ficará meia pista na ponte entre SC e RS; veja quando