Acidente de moto termina com confusão geográfica e prisão em Itajaí

Dois motociclistas ficaram feridos após colidirem com uma caçamba de entulhos, ambos foram achados pela Polícia Militar caídos no chão e com supostos sinais de embriaguez no bairro São Vicente, em Itajaí, na manhã do último domingo (29). Um deles acabou preso, ele teria xingado os policiais e tentado agredi-lo fisicamente.

