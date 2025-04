Acidente de ônibus com 50 pessoas deixa 11 mortos após veículo tombar em MG Veículo seguia de Anápolis (GO) para São Paulo quando tombou em rotatória; entre as vítimas, duas crianças ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 18h07 ) twitter

Um acidente de ônibus que transportava 50 pessoas deixou 11 mortos em Araguari (MG), por volta das 3h40 da madrugada desta terça-feira (8). A viagem saiu de Anápolis (GO) e tinha São Paulo como destino. Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo em uma rotatória, o que causou o tombamento e as mortes.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

