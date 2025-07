Acidente destrói carro em Barra Velha e deixa feridos; motorista fugiu após batida Ocorrência foi registrada madrugada deste domingo, na marginal da BR-101; uma das vítimas ficou presa dentro do carro ND Mais|Do R7 20/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 20/07/2025 - 23h17 ) twitter

Um veículo Fiat Punto ficou destruído após colidir contra um poste e capotar na marginal da BR-101, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 2h20 deste domingo (20), no bairro São Cristóvão, e deixou duas pessoas feridas. O motorista fugiu do local e não foi identificado.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

