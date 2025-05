Acidente em parque de diversões mata jovem e deixa duas feridas no RJ Polícia investiga causas do acidente com o brinquedo “Expresso do Amor”; parque estava instalada na cidade de Petrópolis ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 04/05/2025 - 04h59 ) twitter

Um jovem morreu e duas mulheres ficaram feridas em um acidente em parque de diversões, na madrugada deste sábado (3), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A tragédia envolveu um brinquedo instalado em uma feira de exposições no distrito de Itaipava. A prefeitura do município informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itaipava.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

