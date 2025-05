Acidente em SC deixa motociclista ferido e motorista preso por motivo inesperado Motorista não tinha CNH e outro detalhe ainda chamou a atenção da polícia, quando colidiu com a moto em Chapecó, no Oeste do estado... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h26 ) twitter

Um acidente de trânsito terminou com um motorista preso por motivo inesperado na SC-283, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Isso porque o motorista do carro envolvido na colisão com uma motocicleta acabou preso porque além de não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), estava com mandado de prisão em aberto, ou seja, era foragido da Justiça.

