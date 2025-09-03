Acidente entre caminhão e carreta bloqueia BR-101 em Joinville Acidente no sentido Porto Alegre mobilizou equipes e interditou pista por quase uma hora ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 02h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h17 ) twitter

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta bloqueou parcialmente a BR-101 na manhã desta terça-feira (2), no bairro Glória. A colisão ocorreu por volta das 11h10min no quilômetro 37 da rodovia, no sentido Porto Alegre. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela administração da pista, não há informações confirmadas sobre feridos até o momento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o acidente.

