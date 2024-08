Acidente Impressionante: Carro Colide com Árvore e Motorista Fica Preso Um motorista, de 41 anos, foi socorrido na noite dessa quinta-feira (8) após sofrer um acidente grave em Araquari, no Norte de Santa... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h56 ) ‌



Um motorista, de 41 anos, foi socorrido na noite dessa quinta-feira (8) após sofrer um acidente grave em Araquari, no Norte de Santa Catarina. O condutor perdeu o controle do Fiat Uno na estrada geral Rio do Morro e colidiu contra uma árvore às margens da pista.

