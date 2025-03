Acidente na BR-101 mata ciclista e congestiona trânsito em Joinville Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (21) ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h26 ) twitter

Um ciclista morreu atropelado na madrugada desta sexta-feira (21) em Joinville, no Norte catarinense. O acidente na BR-101 ocorreu por volta das 5h18 no km 34, no sentido Porto Alegre, e provocou o bloqueio da faixa esquerda da rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

