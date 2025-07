Acidente na BR-282 deixa dois mortos e três feridos em Lages O grave acidente envolveu um carro e um caminhão guincho que transportava um trator ND Mais|Do R7 06/07/2025 - 21h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 21h36 ) twitter

Na noite deste sábado (5), um grave acidente de trânsito na BR-282, em Lages, na Serra Catarinense, mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar A colisão envolveu um carro e um caminhão, tipo guincho plataforma, que transportava um trator. Segundo testemunhas, o caminhão realizava uma manobra no trevo de acesso quando foi atingido pelo carro.

