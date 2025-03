Acidente na BR-470: carga de óleo derramada e motorista morto em SC Acidente na BR-470, em São Cristóvão do Sul, mobilizou bombeiros, defesa civil e outras autoridades; vítima não foi identificada. ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 14h45 ) twitter

Um grave acidente na BR-470, em São Cristóvão do Sul, no Meio-Oeste de Santa Catarina, resultou na morte de um motorista e no derramamento de óleo vegetal após um caminhão tanque capotar na noite da sexta-feira (14). O Corpo de Bombeiros de Curitibanos, a Defesa Civil e as autoridades foram acionados para atender a ocorrência.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse trágico acidente.

