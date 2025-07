Acidente? Por que Jorginho Mello apareceu com mão enfaixada em eventos do governo de SC Governador participou de inauguração de colégio em Florianópolis na segunda-feira e estava com a mão direita imobilizada ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina, surpreendeu ao aparecer com a mão enfaixada em eventos recentes de sua agenda política. Ele participou da inauguração da Escola de Educação Básica Júlio da Costa Neves, em Florianópolis, na segunda-feira (14), e estava com a mão direita imobilizada.

Para saber mais sobre o que aconteceu com o governador, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ciclomotores fora da regra em Joinville vão gerar multa pesada e pontos na CNH

Abastecimento de gás é normalizado após rompimento de tubulação e susto em shopping em Blumenau

Fotos mostram destruição após engavetamento na BR-101 em SC com 12 veículos