Acidentes com água-viva crescem 89% em SC e banhista é socorrido com choque anafilático

Os acidentes com água-viva aumentaram 88,46% no litoral catarinense entre 11 a 17 de fevereiro, em relação à semana anterior. Segundo o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), foram registradas 5.856 lesões no período, uma média de aproximadamente 836 por dia.

Para mais informações sobre este aumento alarmante e como se proteger, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

