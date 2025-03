Ácido ocadaico: achada em ostras de SC, saiba como toxina age no corpo Quando acumulada nos animais, a substância pode provocar o Envenenamento Diarreico por Moluscos ao ser consumida por seres humanos;... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/03/2025 - 17h46 ) twitter

Desde fevereiro, o consumo de moluscos está suspenso em áreas da Grande Florianópolis após a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) identificar níveis elevados da ficotoxina AO (Ácido Ocadaico) nos animais. A substância pode causar diarreia, vômito e dores abdominais.

Para entender melhor os riscos e as implicações do ácido ocadaico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

