Acima da inflação: água e esgoto devem ficar 8,52% mais caros em Itajaí
Aresc autorizou que Semasa implemente nova tarifa de água e esgoto acima da inflação dentro de 30 dias
Em uma resolução publicada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial de Santa Catarina, a Aresc (Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina) autoriza o reajuste tarifário do Semasa (Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura de Itajaí). Segundo a publicação, o aumento é uma combinação de dois fatores: o ajuste anual pela inflação acumulada de 6,06%, de acordo com o IPCA; e uma taxa extra de 2,5% para cobrir prejuízos passados da autarquia, totalizando um aumento tarifário total de 8,56%.
