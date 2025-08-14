Acima da inflação: água e esgoto devem ficar 8,52% mais caros em Itajaí Aresc autorizou que Semasa implemente nova tarifa de água e esgoto acima da inflação dentro de 30 dias ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 07h18 ) twitter

Em uma resolução publicada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial de Santa Catarina, a Aresc (Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina) autoriza o reajuste tarifário do Semasa (Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura de Itajaí). Segundo a publicação, o aumento é uma combinação de dois fatores: o ajuste anual pela inflação acumulada de 6,06%, de acordo com o IPCA; e uma taxa extra de 2,5% para cobrir prejuízos passados da autarquia, totalizando um aumento tarifário total de 8,56%.

