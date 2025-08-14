Acima da média nacional, varejo dispara em Santa Catarina e atinge maior alta em seis anos
Dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio, elaborada pelo IBGE e divulgada nesta quarta-feira (13)
O varejo de Santa Catarina cresceu acima da média nacional no primeiro semestre de 2025, registrando o segundo melhor desempenho do país no período. Segundo levantamento da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgada nesta quarta-feira (13), o crescimento acumulado foi de 6,2%.
O varejo de Santa Catarina cresceu acima da média nacional no primeiro semestre de 2025, registrando o segundo melhor desempenho do país no período. Segundo levantamento da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgada nesta quarta-feira (13), o crescimento acumulado foi de 6,2%.
Para mais detalhes sobre esse crescimento surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre esse crescimento surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: