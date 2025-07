Acima de 270 m²: saiba onde estão os maiores imóveis à venda em Florianópolis Imóveis de maior metro quadrado estão em regiões mais afastados do centro da cidade, aponta levantamento ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 03h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 03h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um levantamento realizado pela empresa de serviços imobiliários Loft apontou que os maiores imóveis em Florianópolis estão em bairros mais afastados do centro da cidade. Os dados da pesquisa foram apurados entre janeiro a maio deste ano. Foram analisados mais de 62 mil imóveis ativos e à venda na capital catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os bairros com os maiores imóveis em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Sal na estrada: qual a ciência por trás da técnica usada para descongelar rodovias em SC

‘Não queremos vocês aqui’: Zanatta critica migrantes de esquerda em SC por reduto conservador

Udesc inaugura campus revitalizado com investimento de R$ 14 milhões