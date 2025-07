Acostamento da BR-280 desaba após forte chuva em SC Defesa Civil e PRF sinalizaram BR-280 em Irineópolis; reparo depende de empresa responsável pela rodovia ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O acostamento da BR-280 desabou totalmente na altura do km 282, próximo ao trevo de acesso a Poço Preto, em Irineópolis, no Planalto Norte catarinense, após as fortes chuvas que atingiram a região.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tornozeleira desligada e surpresa no porta-malas: casal é preso em pátio de motel em SC

Prêmio Cruz e Sousa de Literatura atrai o olhar do país para Santa Catarina

Balonismo em Praia Grande: acidente com mortes expõe temor para baixa no turismo