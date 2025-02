‘Acredito que será aprovada’, diz João Cobalchini sobre reforma da Previdência de Florianópolis Após conversa com o prefeito Topazio Neto (PSD), o vereador João Cobalchini (MDB), presidente da Câmara, acredita que os ajustes são... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h27 ) twitter

Ficou para esta quarta-feira (12) o envio dos projetos de lei à Câmara de Vereadores para viabilizar a reforma da Previdência de Florianópolis. O presidente da Câmara João Cobalchini (MDB) falou sobre o tema em entrevista ao jornal ND. A primeira matéria é um projeto de lei que altera a Lei Orgânica, mudando a idade mínima de aposentadoria. O segundo é um PLC (Projeto de Lei Complementar) que cria, novamente, dois fundos de Previdência.

Para saber mais sobre a reforma e as declarações de João Cobalchini, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

