Acusações contra dono de hospital veterinário em Blumenau são contestadas pela unidade
HCVB afirma que denúncias são infundadas e que funcionamento do hospital segue regular
Após o indiciamento do proprietário do HCVB (Hospital de Clínica Veterinária Blumenau) por maus-tratos a animais e irregularidades no estabelecimento, a instituição divulgou um posicionamento oficial, negando as acusações e reafirmando a regularidade das operações.
Após o indiciamento do proprietário do HCVB (Hospital de Clínica Veterinária Blumenau) por maus-tratos a animais e irregularidades no estabelecimento, a instituição divulgou um posicionamento oficial, negando as acusações e reafirmando a regularidade das operações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: