Acusações contra dono de hospital veterinário em Blumenau são contestadas pela unidade

Após o indiciamento do proprietário do HCVB (Hospital de Clínica Veterinária Blumenau) por maus-tratos a animais e irregularidades no estabelecimento, a instituição divulgou um posicionamento oficial, negando as acusações e reafirmando a regularidade das operações.

