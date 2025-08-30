Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Acusações contra dono de hospital veterinário em Blumenau são contestadas pela unidade

HCVB afirma que denúncias são infundadas e que funcionamento do hospital segue regular

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Após o indiciamento do proprietário do HCVB (Hospital de Clínica Veterinária Blumenau) por maus-tratos a animais e irregularidades no estabelecimento, a instituição divulgou um posicionamento oficial, negando as acusações e reafirmando a regularidade das operações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.