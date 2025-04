Acusado de assassinar homem em estacionamento de hospital em SC vai a júri popular Julgamento acontece nesta quarta-feira (2), em Chapecó; fato envolve crime ligado a disputa entre facções criminosas ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h47 ) twitter

Um suspeito acusado de assassinar homem em estacionamento de hospital de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, enfrentará o Tribunal do Júri nesta quarta-feira (2). Segundo a denúncia, ele ajudou a planejar o crime e garantiu a fuga do atirador após a vítima ser atingida por 10 tiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

