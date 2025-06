Acusado de estupro foge de presídio em Araranguá e mobiliza forças de segurança de SC Homem, de 33 anos, é natural de Torres, no Rio Grande do Sul; ele estava na unidade desde fevereiro e aguardava julgamento ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 00h55 ) twitter

Um detento do Presídio Regional de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, fugiu da unidade, na tarde de quarta-feira (18), por volta das 17h40. O homem, de 33 anos, é natural de Torres, no Rio Grande do Sul, informou a Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social). "As circunstâncias e a dinâmica da fuga serão apuradas por meio de procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria-Geral da Sejuri. Todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e as autoridades policiais devidamente comunicadas", informou, em nota, a pasta.

